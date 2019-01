Nélküled elindulni, na még mit nem!

Idén ismét szívecskés csomagolással teszi izgalmassá az évkezdést hazánk egyik legkedveltebb márkája, a Pöttyös. Ám nemcsak az ikonikus pöttyök alakultak át szívecskékké, hanem ezúttal ismert, hazai dalszövegrészletek is felkerültek a csomagolásra. A Pöttyös egész évben fogyasztói kedvében jár, és színes élményeket ad nekik a mindennapokban. A most – limitált ideig – kapható szívecskés Pöttyös finomságokkal te is kifejezheted érzéseidet a számodra fontos személyeknek. Lepd meg szerelmedet, anyukádat, apukádat, barátaidat vagy akár kollégáidat egy szívecskés csomagolású Pöttyössel! Hidd el, ezekkel a Pöttyös finomságokkal nem lehet mellélőni. Ki ne örülne az unalmas, szürke hétköznapokon egy ilyen kedvességnek? Próbáld ki, mondd el dalban Pöttyössel, és szerezz vidám, kedves pillanatot szeretteidnek, vagy akár üzend meg így eltitkolt érzéseidet!

A csomagoláson tizennyolc dalszövegrészlet jelenik meg, többek között az „Álljunk össze, mint két kicsi legó”; a „Ha itt lennél velem…”; a „Még mindig rólad írok dalt”; „Neked én vagyok, nekem te vagy a testvérem”; „Mindenre ráveszel” vagy a „Nem fér már semmi közénk” kezdetű szövegek.

A szívecskés Pöttyössel egészen Valentin-napig találkozhatsz a Túró Rudi (natúr, epres és mogyorókrémes), a Tejsüti, és a GURU termékeken, így akár a szerelmesek napján is mosolyt csalhatsz velük kedvesed arcára. Kár lenne kihagyni!