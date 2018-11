Gájer Bálint karácsonyi koncertet ad (x)

A magyar swing’n pop zenei stílus meghonosítója és vezéralakja a tavalyi nagy sikerű karácsonyi koncertje után idén ismét nagykoncerttel kedveskedik a rajongóinak.

A híres amerikai karácsonyi dalok magyar nyelven lesznek hallhatóak , 16 vonós és a zenész tíztagú zenekara által játszott dalokban fellelhetők lesznek Dean Martin, Bing Crosby, Frank Sinatra és Michael Bublé stílusjegyei is. A műsorban néhány angol nyelvű karácsonyi dal is hallható lesz, illetve a két korábban megjelent lemezéről is idéz.





Gájer Bálint sikerének titka a tehetségén kívül kellemes eleganciájában és közönségéhez való közelségében rejlik.

„Karácsony környékén egészen különleges énekelni, hiszen a dalok könnyebben a közönség szívéig hatolnak. Nagyon örülök, hogy 2018-ban is egy csodaszép ünnepi műsort adhatok, amiben természetesen számos meglepetéssel is készülök” – mondta Gájer Bálint.

A koncert a Danubius Music menedzselésével és az Art Anzix Színház szervezésében valósul meg.

Jegyek:

http://www.eventim.hu/hu/jegyek/gajer-balint-koncert-budapest-mom-sport-494696/event.html

Gájer Bálintról bővebben:

2001 és 2005 között Dr. Lauschmann Gyula Zeneművészeti Szakközépiskola Jazz-ének szakán Pély Barna és Pocsai Kriszta tanítványaként folytatta pályafutását.

2009-ben megnyerte a III. Jazzy Jazz Dalverseny “Legjobb férfi énekes”-ének járó díját.

– 2010-ben a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen sikeresen szerzett Jazz-ének előadóművész-, -tanár diplomát

– 2010 októberében megjelent újabb együttese, a Group’N’Swing zenekar című bemutatkozó nagylemeze

– 2012-ben ezt követte a formáció “Botrány” névre keresztelt második stúdióalbuma

– 2013-ban Gájer Bálint a dobogó másik fokán végzett a “The Voice”tehetségkutató magyarországi szériájának döntőjében

– 2013-ban az énekes a Group ’N’ Swinggel Fonogram-díjat kapott a Botrány című nagylemezért “Az év hazai szórakoztató zenei albuma” kategóriában.

– 2013-ban Gájer Bálintnak ítélték az Alle Elegancia Díját “A legelegánsabb zenész” kategóriában

– 2014 októberében megjelent “Egyszerű az élet” című első albuma

– 2015 májusában Fonogram díjat nyer az “Egyszerű az élet” című albuma “Az év hazai kortárs szórakoztató zenei albuma vagy hangfelvétele” kategóriában

– 2015 februárjában döntőbe kerül a Magyarországi Eurovíziós dalfesztiválon(A Dal 2015) a “That’s How It Goes” cimű száma

– 2016 novemberében jelent meg második önálló lemeze, mely a “Swing ‘N’ Pop” címet viseli