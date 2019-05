Zimány Linda tisztázta, mi van közte és Guzmics között

Egy focistával hozták hírbe a szingli Zimány Lindát, aki nem érti, mi a szenzáció abban, ha puszit ad egy barátjának. A Borsnak tisztázta, milyen kapcsolat fűzi Guzmics Richárdhoz.

„A hotel mellett lévő étteremben voltam, nem is a hotelben, ahogy állították. Ilyenkor mindig a szálloda előtt álló fiúknak adom oda az autóm, akik leviszik a parkolóba, ha kell, le is mossák, amíg eszik a vendég. (…) Ezzel a lehetőséggel élt Ricsi is, aki más ügyben járt arra. De egyszerre értünk a hotel elé. Amíg az autónkra vártunk, addig három percet, ha beszéltünk, s a végén puszit adtunk egymásnak” – nyilatkozta a bulvárlapnak a szakvizsga előtt álló ügyvéd, aki évek óta ismeri a focistát, mert korábban egy baráti társaságba jártak.

Zimány Linda azt is elárulta, Guzmics csak nevetett az újságcikkeken.