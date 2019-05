Durvul Jolly és Iglesias plágiumügye

Egyre kiélezettebb Enrique Iglesias és Jolly vitája. Jogi testület dönthet az utóbb évek egyik legdurvább plágiumügyében – írja a Bors. A magyar mulatós sztár jogi lépéseket helyezett kilátásba, mivel szerinte a Enrique Iglesias és a norvég DJ/producer, Matoma, I Don’t Dance című dala nagyon hasonlít az ő, 2017 tavaszán megjelent Bűbáj és csáberő című számához.

Jolly-t nemcsak egy esetleges kártérítés motiválja az ügyben, hanem az is, hogy az ő neve is ott legyen a sláger szerzői között. A bulvárlap Matoma menedzsmentjétől megtudta, erre nem sok esélye van Jolly-nak. Andrew Jackson, a norvég előadó menedzsere állítja, Iglesiasék aligha lophattak, az ő slágerük ugyanis Jolly dalánál már közel fél évvel korábban megszületett. Mindezt a dal legelső demóváltozatának időbélyegzőjével is bizonyítani tudja.

Jolly ennek ellenére azon a véleményen van, az igazság továbbra is az ő oldalán áll, és valójában mégis az ő szerzeménye készült el hamarabb.