Megterhelte Földes Eszter és Lovasi András kapcsolatát a gyerek érkezése

Lassan egyéves lesz Földes Eszter és Lovasi András gyermeke, Álmos Fülöp. A pici folyamatosan úton van, viszik a színházba és koncertre is, így már kezdi megszokni ezt az életet. A színésznő a Mokkában mesélt arról, hogy egy ábrándozó kislány volt, amíg nem született meg a kisfia, de most már teljesen felnőtt. Továbbá azt is kifejtette, hogy megszűnt a „mi”, már nemcsak a férje és ő van, hanem egy kisbaba is, akiről gondoskodni kell.

„Megterhel egy kapcsolatot is, bizonyos szempontból átformálja az energiákat, az addig megszokott viszonyokat a baba érkezése. […] Azt éreztem, hogy az a fajta önfeledtség, amit idáig éreztem, megszűnik. Van egyfajta folyamatos figyelés, ami nem rólam szól, hanem róla. Mindegy, hogy vele vagyok, vagy nem vagyok vele, ő mindig ott van. Egy teljesen más típusú figyelmet kaptam én magam is – sokkal jobban figyelek magamra, mióta tudom, hogy rá kell vigyáznom” – mesélte a műsorban Földes Eszter.