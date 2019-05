Ő Linczényi Márk gyönyörű barátnője

Linczényi Márkot legutóbb a Hungary’s Got Talentben láthattuk, azóta csak elvétve szerepelt a képernyőn. Azóta kiadott egy pár dalt csapatban és egyedül is, de leginkább a közösségi oldalán tudjuk követni a tevékenységét. Az énekes régóta együtt van a barátnőjével, Katával, fotót azonban csak nagyon ritkán posztol róla – most egy esemény miatt mégis megosztott egy közös képet.

A JOY-napok keretében megrendezett rendhagyó divatbemutatón végre együtt jelent meg Linczényi Márk és a barátnője, szerencsére képek is készültek róluk.