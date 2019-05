Lilu először posztolt képet kisebbik fiával

Sokan meglepődtek, amikor Lilu kiállt a nyilvánosság elé azzal, hogy újra gyermeket vár. A műsorvezető gyakorlatilag végigdolgozta a várandósságát, és azt mondta, energikusabb volt, mint valaha. Persze, voltak nehézségek, de Lilu állítólag jobban viselte a második terhességét, mint az elsőt. Egy hónappal ezelőtt látta meg a napvilágot Félix, akiről most kaptunk először fotót – sajnos az arcát nem mutatta meg Lilu, de ez is valami.

Szerelemszerelemszerelemszerelem…..

– írta az RTL Klub műsorvezetője a fotójához. A rajongók egytől egyig gratuláltok a titokzatos, de annál cukibb képhez, sokan felvetették azonban, hogy szeretnék látni Félixet szemből is. Lilu mindig is óvta a magánéletét, a nagyobbik fiát, Dávidot sem nagyon mutogatja, el kell keserítenünk a rajongókat: valószínűleg a picivel is ez lesz a helyzet.