Hegyi Barbara nem mindennapi fotót osztott meg

Ma már másként tekint a társadalom a negyvenes-ötvenes nőkre, mint néhány évtizeddel ezelőtt, és Hegyi Barbara is úgy véli: az ötven az új negyven, az ilyen korú nőknek is vállalniuk kell magukat. A színésznő ezt a színpadon is bizonyította már.

Hegyi Barbara a Naptárlányok című előadás fotózására boldogan mondott igent, pedig nem sok minden takarta:

Mindez inkább csak arról jutott eszembe, amikor most a színésznő közösségi oldalára néztem, és megláttam a legújabb posztját. Ezúttal a Képzelt beteg című előadás után osztott meg egy közös képet, amelyen két kolléganőjével, Kopek Jankával és Réti Adriennel mosolyognak a kamerába. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy nem először posztolt a Molière darab után, de csak most tűnt fel, milyen dekoratív ruhában áll színpadra Hegyi Barbara.

De a színpadi megjelenést, vetkőzést az 53 éves színésznő amúgy nem tekinti kihívásnak, és boldog, amiért ma már olyan korban élünk, hogy egy nőnek ötven felett sem kell lehúznia a rolót.

„Színpadon még nem vetkőztem, de filmen sokat. Mindig meglep, amikor a meztelenség extremitásnak számít. A legnagyobb disznóságokról, a legféltettebb titkainkról beszélünk, a legmocskosabb dolgokat tesszük meg a színpadon, akár még embereket is ölünk. A test pedig riadalmat kelt? Mintha el lehetne attól tekinteni, hogy valakinek van teste! Én a testemmel és a lelkemmel együtt vagyok színész, és mindig mindkettő fel van kínálva a nézőnek. Nem úgy kaptam a diplomámat, hogy csak ruhás szerepekre szól, mint ahogy a jogosítványomat sem egy autótípusra állították ki. Megnéztem a filmet, a férjem, Zorán is látta már, és ő is nagyon helyesnek találta a történetet” – mesélte a Story magazinnak tavaly a Naptárlányok kapcsán Hegyi Barbara.