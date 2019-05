Ripli Zsuzsi monokinis fotózása nem csak a papot hozta zavarba

Az elmúlt két évadnál jóval nagyobb hangsúlyt kapott Ripli Zsuzsi karaktere A mi kis falunkban, de van, ami nem változott. A sorozat Dórijaként ő hozza a bevállalós, szexi lányt, akire évadonként jut egy-egy „vetkőzős” jelenet.

„Sokkal többet megtudhatnak majd a nézők Dóriról (…) Több jelenete van, hosszabb jelenetek, kicsit jobban beleláthatunk majd a magánéletébe, és itt most nemcsak a pappal való viszonyáról beszélek, hanem általában véve a magánéletéről. Szerintem így majd egy kicsit szerethetőbb lesz.”

Ripli Zsuzsi Dóriként első körben is egy vetkőzéssel mutatkozott be, és akkor úgy nyilatkozott, hogy ő már korábban ugyan szerepelt címlapokon, de most már csak nagyon indokolt esetben, szerep kedvéért vetkőzik. A mi kis falunk volt az első ilyen szerepe, és kicsit furcsán érezte magát, a stábnak és különösen a rendezőnek, Kapitány Ivánnak azonban hálás volt.

„Figyelt arra, hogy amikor ezt a jelenetet forgattuk, csak azok legyenek ott, akiknek feladatuk van.”

Nagyjából egy évvel később, tavaly is lekerült a blúz Ripli Zsuzsiról a forgatáson, és most jött a következő látványos jelenet ideje. A sorozatban Dóri a falu papját (Schmied Zoltánt) kéri meg egy profi fotózásra, és a szépségversenyre készülő portfólióba kerül mindenféle kép. Már a bikinis fotózás is látványos, de ez még csak a kezdet volt:

Íme a pillanat, amikor Ripli Zsuzsi már nemcsak a falu papját hozta zavarba, de talán néhány nézőt is:

Néhány nappal korábban egyébként a Blikknek mesélte el a színésznő, milyen volt a forgatás.

„Örültem, hogy a sorozatban is megmutathatom egy kicsit a modell énemet, hiszen a színészi munkák mellett a mai napig vállalok ilyen feladatokat is. Érdekes, hogy mennyire megmaradnak a mozdulatok, a testünk emlékszik mindenre! Ahogy elkezd kattogni a gép, szinte rögtön magától mozdul a láb vagy a kar.”