Rácz Jenőre rátalált a szerelem

Újra foglalt Rácz Jenő szíve. A Konyhafőnök 28 éves séfje egyelőre szeretné megóvni a nyilvánosságtól a kedvesét – írja a Blikk.

„Néhány hónapja van valaki az életemben. Annyit mondhatok, ígéretes kapcsolatnak tűnik, kíváncsi vagyok, hogyan alakul majd. (…) Ő is a vendéglátásban dolgozik, több közös pont is van az életünkben. Nem kizárt, hogy a jövőben akár együtt is dolgozzunk” – árulta el a Michelin-csillagos séf.

Rácz Jenő tíz évig élt külföldön, tavaly költözött haza. Sanghajban két évig alkotott párt egy amerikai hölggyel, aki azonban összetörte a szívét. A nagy csalódás óta mostanáig nem is volt komoly kapcsolata a Konyhafőnök séfjének, aki év végén nyitja meg saját éttermét Budapest belvárosában.