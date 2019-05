Rá sem ismertünk Hódi Pamelára az Ázsia Expressz után

Körülbelül két hónapja indult útnak az Ázsia Expressz stábja, hogy leforgassa az ősszel képernyőre kerülő második évadot. A versenyzők és a stáb a napokban haza is értek, most már mindenki posztolt a közösségi médiában. Többek között Hódi Pamela is, aki egy őszinte bejegyzéssel jelentkezett.

Hosszú volt az út hazáig, ez szerintem látszik is rajtam

– írta Hódi Pamela a fotóhoz, amelyen gyakorlatilag nem ismerünk rá. A modellnek nem ez volt az első posztja a hazaérkezés után, Natival is megosztott egy képet, azt azonban nem használhatjuk. Pami ott leírta, hogy bár el tudná mondani röviden, milyen is volt az Ázsia Expressz, de ez lehetetlen, így majd később egy YouTube-videóban osztja meg az élményeit – bármiféle spoiler nélkül.