97 évesen elhunyt Doris Day

97 éves korában elhunyt Doris Day – a hírt a róla elnevezett és általa támogatott alapítvány, a The Doris Day Animal Foundation erősítette meg. A színésznő több mint 80 évet húzott le a show-bizniszben, és egyébként kitűnő formában volt – legalábbis a legközelebbi barátai így nyilatkoztak róla.

Doris Day volt az ötvenes-hatvanas évek egyik legnagyobb sztárja, és bár gyakorlatilag az egész világ ismerte a nevét, nem élt nagy lábon. A luxust nem követelte: egy kisebb településen élt Kaliforniában, ideje nagy részét pedig az alapítványával kapcsolatos teendői töltötték ki.

Sokan mondták róla, hogy nincs senkije, ezért fordult az állatokhoz, de ő maga ezt sosem kommentálta. Annyi biztos, hogy négyszer volt házas, ebből három kapcsolat válással végződött, utolsó férje pedig korán meghalt – ezután Doris teljesen összetört.

Annak ellenére, hogy Doris Day hatalmas népszerűségnek örvendett, nagyon alábecsülték mint színésznőt – több díjra is jelölték, de nem ismerték el a tehetségét. Egy dolog volt, amit sosem veszített el: a közönség szeretetét. Karrierje egyébként az ötvenes években futott fel, ekkor jött ki a Love Me or Leave Me című film, majd egy Hitchcock-produkcióban, Az ember, aki túl sokat tudottban is szerepet kapott. Ebben énekelte a védjegyévé vált Que sera, sera című slágert is, amely a legjobb filmzenéért járó Oscar-díjat is megkapta.

1959-ben megkapta álmai szerepét: a Párnacsaták című filmnek akkora sikere volt világszerte, hogy Oscar-díjra is jelölték érte, bár végül nem ő kapta meg a szobrot. Emellett pedig kasszát is robbantott vele, hiszen a maga idejében minden idők egyik legtöbb bevételét hozó filmjeként tartották számon.

Nem volt boldog élete

Amellett, hogy házasságai mind szomorúan végződtek, 2004-ben még ennél is nagyobb veszteség érte: meghalt a fia, Terry Melcher.

Akkor született, amikor még csak 18 éves voltam. Olyanok voltunk, mint a testvérek

– mondta akkoriban Doris Day, akit sokként ért a tragédia. Gyermeke elvesztését teljesen soha nem is sikerült feldolgoznia, de amikor emberek között volt, híresen sokat viccelődött, jó humorát mindenki kiemelte, aki találkozott vele. A barátai azonban azt mondták: ez valójában csak álca, és amikor otthon van a négy fal között, sokat sír.

A színésznő harminc évvel ezelőtt vonult vissza, legutolsó nyilvános szereplése 1989-ben volt, mikor a Golden Globe-on díjazták. Halálának okáról egyelőre nincs információ.