Meghalt Peggy Lipton, a Twin Peaks sztárja

Hetvenkét éves korában, rákbetegségben meghalt Peggy Lipton színésznő és egykori modell, aki a Twin Peaks sorozattal szerzett hírnevet. A szomorú hírt a lányai jelentették be.

Peggy Lipton az ABC csatorna The Mod Squad című sorozatában tűnt fel a hatvanas évek végén. 1974-ben összeházasodott Quincy Jones zenei producerrel. Két lányuk született – Kidada és Rashida Jones –, mindketten színészek.

I’ll see you in my dreams…

Peggy Lipton, 1946-2019 pic.twitter.com/Fyey1l48aE