Sthol András mindenkit kvízkérdésekkel zaklat

Korábban már beszélt róla Stohl András, mennyire élvezi az új magyar kvízműsor, a Bank vezetését. A testhezálló feladat azonban, úgy tűnik, nemcsak a kamerák előtt jön be neki. A színész elárulta: a legérdekesebb kérdéseket szinte minden ismerősének felteszi.

„Amikor egyik-másik kvízkérdés megmarad bennem, azt a lehetséges válaszokkal együtt a színházban is fel szoktam tenni a kollégáimnak, de már a kedvesemet is teszteltem. A kérdéseket látva elsőként én is mindig arra gondolok, mit tudnék közülük megválaszolni. A válaszra senkit sem vezethetek rá, de egyébként szabad mozgásterem van, és ezt nagyon élvezem. Megfigyeltem, hogy kiélezett szituációban mindenki könnyen elbizonytalanodik. Volt olyan, aki abban sem volt biztos, hogy Veszprém megyének Veszprém város a megyeszékhelye, pedig csak visszakérdeztem: Veszprém?” – mesélte a műsorvezető a Blikknek.

A Bankot egyébként Sthol édesanyja is nagyon szereti. „Olyan édes volt, amikor azt mondta, a konyhában is be szokta kapcsolni a tévét, hogy nagyobb legyen a nézettség. Nem érti, hogy ez nem így megy, de nem baj. Csinálja!” – avat be a családi titkokba Stohl András.