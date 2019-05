Molnár Anikó megmutatta új szerelmét

Molnár Anikóval kapcsolatban legutóbb hatalmas fogyása keltette fel az emberek figyelmét, utána viszont egy szomorú hírt is megosztott. Abortuszáról mesélt az egykori valóságshow-hős, valamint korábbi, rossz kapcsolatairól is beszélt. Most úgy tűnik, vége a rossz szériának, hiszen nemrég rátalált a szerelem, most pedig a választottját is megmutatta.

A srácról a nevén kívül egyelőre semmit nem tudunk, hiszen Molnár Anikó csupán a hírt erősítette meg, miszerint van valakije, részleteket eddig nem árult el. A követők mindenesetre örülnek az új kapcsolatnak, a rajongók szerint nagyon szép pár alkotnak.