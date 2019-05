Koncz Zsuzsa Bródyról: „Jó kapcsolat, egyetértés van közöttünk”

Koncz Zsuzsa annak idején a Ki Mit Tud? című tehetségkutatóban tűnt fel. Mint kiderült, a szüleinek nem árulta el, hogy elmegy a versenyre, csupán a kezdés előtt pár órával szólt nekik. „Otthon erről az ötletemről nem igazán meséltem. Már az első adásra indultam, amikor szóltam: Ha van kedvetek, nézzétek este a tévét, talán szerepelni fogok benne. Szüleim mindig önállóságra neveltek, nem kellett engedélyt kérnem nem tiltott dolgokhoz” – mesélte a Előadóművészi Jogvédő Iroda interjújában Koncz Zsuzsa.

Az énekesnő azt is elárulta, hogyan ismerkedett meg Bródy Jánossal, aki a zeneszövegeit írta, és akivel a mai napig nagyon jó a viszonya. ,,(…) Később derült ki számomra, amikor már elkezdett szövegeket írni. Tény azonban, hogy már a megismerkedésünk első pillanataiban is nyilvánvaló volt, hogy Bródy nem egy mindennapi srác. Nem csak azért, mert már akkor is nagyon okos volt, de egész lénye sugározta, hogy különleges ember” – derült ki az interjúból.

Koncz Zsuzsa arról is beszámolt, hogy állt a divathoz annak idején és most. „A legfontosabb, hogy a ruha szolgáljon engem és a dalokat, nem fordítva. A ruha ne korlátozzon a színpadon, hiszen számtalan más dolog van, amire figyelek, és az ne a ruha legyen. A privát ruhatáramat alapvetően magam alakítom, a saját ízlésem szerint. A fellépőkosztümökkel kapcsolatos elképzeléseimet iparművész barátnőm segítségével szoktuk megvalósítani. Az egyszerű de divatos ruhákat szeretem, azokat, melyek nem hivalkodók. A klasszikus fazonok állnak közel hozzám, amiket igyekszem mindig egy-egy érdekes, nem odaillő kiegészítővel feldobni. Például Magyarországon én voltam az első énekesnő, aki szmokinghoz tornacipőt húzott, és úgy lépett színpadra.”