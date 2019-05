Szikora Róbert Komár Laciért is imádkozik

Azt írja a Bors, hogy Szikora Róbert őriz egy legendás fotót őriz, melyen Komár Lászlóval együtt állnak az 1983-as színész-újságíró labdarúgó-találkozón. A fénykép Komár 2012. októberi haláláig az énekes íróasztalán állt, özvegye adta a temetés után Szikorának. „Amikor a Hungária együttessel rock and rollt játszottunk, Laci volt számunkra az igazi jampi – mondta az R-go vezetője a lapnak. – Ahogy mondtuk, nem parizer jampec, hanem valóságos. A legelején, 1980-ban fellépett velünk, a Hungáriával a Műszaki Egyetem előtt a szabadtéri színpadon. Elvis-dalokat énekelt, beleillett a műsorunkba. A haverságunk szimbóluma ez a kép, amit az íróasztalán tartott.”

Szikora a kilencvenes években egy lemezt is írt Komárnak, akkor mélyült el igazán a kapcsolatuk. Robi fel is kereste őt, amikor kiderült, hogy beteg. „Azt tanácsoltam neki, hogy le kéne pattannia az ezotériáról. Akkor nagy lépést tettünk afelé, hogy vallásos legyen. Otthagyta az asztrológiai könyveit, és a hatásomra megtalálta Jézus Krisztust. Aztán jött a rossz hír, hogy meghalt, hazahívta a Jóisten az »alapbázisra«. A temetésén nagyon nehéz volt elmondanom a nekrológot, amely így kezdődött: »Gratulálok, Lacikám, megint telt házat csináltál.« Ez ugyanis sokat elmond valakiről. Telt házat temetőben is nehéz csinálni, ahhoz nagyon kell, hogy szeressenek. Neki volt humora, értette volna. Mindenki pótolhatatlan, de ő nagyon az. »A halál azt jelenti, hogy egy ajtó bezáródik, de azonnal kinyílik egy másik, egy másik világra«. Mi elhisszük, hogy így van, az örök élet a keresztény hit alapja. Ez a fotó itt áll az íróasztalomon. A polcra sok zenészbarátom fényképét kitettem, Cipőét, Jimmyét, Somló Tomiét, Flipper Öcsiét, Kékes Zoliét. Ha elmegyek előttük, mindig elmondom: Uram, légy irgalmas hozzájuk. És ez fontos. A sikered, a pénzed, a titulusod nem számít, az fontos, hogy az Úr legyen irgalmas a lelkedhez. Ez egy »röpima«, amit mindennap elmondok értük.”