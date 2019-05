Pápai Joci az Eurovízió színpadán

Pápai Joci megnyerte A Dal 2019-et, így másodszorra vesz részt a kontinens legnépszerűbb versenyén, az Eurovíziós Dalfesztiválon, amit idén Izraelben rendeznek. Az énekes már volt kint korábban látogatóban, most pedig elutazott ismét, hogy a lehető legjobban felkészüljön a versenyre. A próbák megkezdődtek, rengeteg programjuk van, és már egy kisfilm is készült Jociról.

Az én apám című sláger egyébként a külföldieknek is nagyon bejön, sokan már most a döntőbe várják a magyar előadó dalát. A legnagyobb videómegosztón 4 milliós megtekintést produkált 4 hónap alatt – ettől most tényleg nagyon sokat várunk.

Hajrá, Joci!