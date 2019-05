Újra a világ legjobbjai között az On The Spot

Egyedüli magyar műsorként került be az On The Spot egyik epizódja az INPUT fesztivál hivatalos programjába, a világ legjobb közszolgálati műsorai közé – adták hírül az alkotók a Facebookon.

S. Takács András és Cseke Eszter Okos világ című évadjának tibeti epizódja került be a fesztivál válogatásába. A dokumentumfilm impozáns közegben szerepel majd, ugyanis lesznek Oscar-díjra jelölt alkotások is.

A készítők egyáltalán nem számítottak erre, ugyanis tavaly Az ellenség gyermekei széria szarajevói filmjüket hívta meg a több mint 40 éves szakmai konferencia, az pedig nagyon ritka, hogy zsinórban kétszer egymás után vetítik ugyanannak a műsornak egy-egy epizódját.

