Lilu szakasztott úgy fest, mint az anyja

A műsorvezető ráadásul hosszas anyák napi köszöntőszöveget is mellékelt a fotó mellé, ezt változtatás nélkül közöljük:

A MINDENT, hogy kell megköszönni? Hogy megmutattad a világot, hogy bátorrá és szabaddá tettél? Hogy most is túl a 40-en….minden nap hozod a finomságokat…és, amikor ejjel hívlak, 10 perc múlva úton vagy, mert Te tudod azt, amit en meg most sem…és az a megnyugtató….Hogyha a világ hülyeségét csinalom Te akkor is ugyanúgy szeretsz….Hogy az lettem, aki…

Hogy kell a mindent megköszönni????

Erre Te azt szoktad mondani…”azzal, hogy boldog vagy Cincus”….

Azért megpróbalom…valahogy…es próbálom, olyan jól csinalni az Anyukásdit, mint Te…..