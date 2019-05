Ezt a nevet jósolják Meghan hercegné fiának

A briteknél mindenre lehet fogadni, nem kivétel ez alól a királyi család legújabb tagjának neve sem. Mivel már lehet tudni, hogy Meghan hercegnének és Harry hercegnek fia született, ezért gyorsan közzé is tette a Ladbrokes fogadóiroda az oddsait a lehetséges nevekre. A lista így néz ki, értelemszerűen a kedvenc áll az élen, vagyis az Arthur.

Here's how we've priced up the #RoyalBaby name betting 👑



Arthur - 5/1

Albert - 6/1

Philip - 6/1

James - 8/1

Alexander - 10/1

Alfred - 10/1

Thomas - 12/1

Spencer - 14/1

Charles - 16/1

Edward - 16/1

Henry - 16/1

Richard - 16/1