67 évesen is vetkőzik Cicciolina

Olaszországban még mindig sorok kígyóznak azon klubok előtt, ahol Cicciolina (Staller Ilona) fellép – írja a Blikk. A 67 éves híresség a toplessműsorával – mely folyamatosan telt házas – manapság is megőrjíti a férfiakat.

Elmondása szerint nagyon szereti ezt csinálni, a topless-show mellett táncol és énekel is az egykori legendás felnőttfilmes ikon. „Úgy gondolom, amit képviselek, kortalanná tesz a színpadon, és a külsőm, a mellem is elég jó, legalábbis még most is az ujjaim köré csavarom a férfiakat ezzel a szexi előadással” – jelentette ki Cicciolina, aki a csütörtöki Gyertek át! című műsor egyik vendége lesz.

A híresség amúgy szeretne visszaköltözni Magyarországra, önéletrajzi könyvét pedig egy magyar rendezővel filmesíttetné meg.