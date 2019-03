Pumped Gabo elmesélte, hogy majdnem lelőtték a kolumbiai rendőrök

Pumped Gabo kolumbiai nyaralásán meg akarta nézni a néhai drogbáró, Pablo Escobar börtöncelláját. De nem mehetett be az épületbe, ahol egykor a cella állt, mert az már egy idősek otthona. Gabo ebbe nem nyugodhatott bele.

A Borsnak így írta le a kalandját: „Gondoltam, hogy bemászok, csinálok pár képet, és megyünk is tovább. Be akartam mászni, először a barátnőm, Luna bőröndjét próbáltam a kerítésen átemelni, és ahogy én is átléptem volna, hallottam, hogy spanyolul üvölt utánam egy férfi. Sétáltam pár métert, de közben valaki már lőtt párat a levegőbe, utána megjelent két motoros rendőr, pisztollyal a kezükben és letepertek a földre. Mint kiderült, azt hitték, bomba van benne, amiatt lett ekkora készültség” – mesélte az életveszélyes eseményeket.