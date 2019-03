Bollywood dance, a legszórakoztatóbb és legcsajosabb tánc

Bombay (=az indiai Hollywood) filmgyáraiból futószalagon jönnek ki a szórakoztató filmek, ahol a tánc és a zene főszerepet kap. A film dramaturgiájától szinte teljesen függetlenül és váratlanul a szereplők minimum háromnegyede bármikor csoportos táncra pattanhat.

Ha valaki futott már bele hasonló filmbe, az tudja, hogy a hirtelen összeálló táncos megmozdulást nem lehet mosolygás nélkül végignézni. A stresszoldás tehát erre a nem kevés percre garantált. Ezt a fajta bollywoodi táncot „masalának” is csúfolják, utalva a nagyon sok összetevőből álló, tradicionális indiai fűszerkeverékre, hiszen a filmekben látható koreográfiák a modern táncelemeken túl a hihetetlenül sokszínű indiai néptáncra támaszkodnak.

Bár a filmekben férfiak is feltűnnek – nem is akármilyen táncosként –, a hastáncos részek azért a nőknek mennek a legjobban. Ez a fajta indiai néptánc a nőiesség keresése, kifejezése táncmozdulatokkal. Így ha valaki kedvet kapna, nyugodtan utánozza a tévében látottakat. Vidámabb és energikusabb lesz utána garantáltan.

