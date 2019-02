Elegáns, szexi ruhában érkezett Zimány Linda a jogászbálra

Múlt hétvégén tartották a jogászbált, amelyre a jogi kart végzett Zimány Linda is hivatalos volt. Az ügyvédjelöltként dolgozó exmodell novemberben arról mesélt az NLCafénak, hogy rengeteget készül a szakvizsgára, és hogy munkái miatt nem nagyon van ideje utazgatni, majd néhány dolgot hozzátett a magánéletével kapcsolatban is. „Sírok-rívok, hogy nincs párkapcsolat, de igazából ilyen szempontból kitöltöm a saját magam idejét 0–24-ben. Azért bízom benne, hogy amint lecseng a szakvizsga, ez majd változik magánéletileg. Most leginkább magammal töltöm az időmet.”

Zimány december 8-án egy ruhapróbáról posztolt képet, hát tessék, most pedig ugyanaz a mélyen dekoltált, roppant csinos fekete estélyi volt rajta a bálon. Íme, erről van szó: