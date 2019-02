Zámbó Jimmy telefonon jelentkezett be múlt szombaton

Riportot közölt a Bors a szombaton, összesen ezer fő előtt megrendezett Zámbó Jimmy-gáláról. A murin fellépett Peter Srámek, Sasvári Sándor és Turi Lajos, aki retromixe után egy földöntúli telefonhívást kapott egyenesen a Királytól. Jimmy istenhívőként maga is hitt a túlvilágban, most a mennyországból jelentkezett be. Turi egyik kérdése az volt a „Király szelleméhez”, hogy visszajönne-e a földre, ha tehetné. „Én azt hiszem, nem, nem tudnám újrakezdeni – üzente Jimmy, majd indokolt: – Azért, mert egy roppantul csinos férfi vagyok, azt hiszem, azért. – Jimmy később arról is mesélt, hogy korábban halt meg, mint kellett volna. – Mindenképpen kevés időt töltöttem a földön, már csak azért is, mert azt érzem, nem írtam mindent le, még nem mondtam mindent el.”

A lap arról is írt, hogy Jimmy testvérei és első kapcsolatából született fia, Zámbó Krisztián ott volt a rendezvényen, viszont Edit asszony és két fia, Sebastian és Adrián nem mentek el. „Jimmy halála óta nem tartjuk a kapcsolatot, sőt Editnek volt egy olyan kijelentése pár nappal a testvérem halála után, hogy minden szálat meg kell szakítani a Zámbó családdal” – közölte a Borssal Zámbó Árpy.