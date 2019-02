Tenya exének új szerelme sokakat érdekel

Mint már arról beszámoltunk, Pintér Tibor után a volt párja, Rubos Friderika is megtalálta a szerelmet, párját azonban eddig nem mutatta meg. Most is csak sejtelmes fotókat posztol, de azért 1-2 képen bejelölte az úriembert. Az említett férfi profilja viszont titkos, így a kíváncsiskodóknak egyelőre várniuk kell, bár úgy látszik, néhányan eléggé türelmetlenek.

„A párom percenként kapja az értesítéseket a követési szándékaitokról, de nem fog senkit visszakövetni…” – írta a közösségi oldalán Rubos Fridi, aki hozzátette, hogy ezt egyáltalán nem rossz szándékból osztotta meg, csupán tiszta vizet öntene a pohárba.

