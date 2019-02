Peller Annáról olvadnak le a kilók

Peller Annánál nincs megállás: napi 3-4 óra alvással is beéri, helyt áll az RTL Klub reggeli műsorában és a színházban is, ráadásul még életmódváltásba is kezdett, aminek köszönhetően csak úgy olvadnak róla a plusz kilók – írja a Bors.

“Általában hajnali 3.50-kor csörög az óra, megyek vagy megyünk Mikivel a Reggelibe, onnan próba vagy szinkron, este meg előadás. Sokszor késő éjszaka érek haza, viszont utána még nem tudok lefeküdni és akár hajnali egyig is ébren vagyok. Ez fizikailag na­gyon kemény igénybevétel, ezért január óta újra visszatértem a vegán életmódra. Amióta ezt követem, sokkal energikusabb vagyok, három-négy óra alvás is elég, továbbá egy hónap alatt legalább öt kilót adtam le mindenfajta koplalás vagy önsanyargatás nélkül. Hamarosan lesz egy új premie­rem az Operettszínházban, remélem, addigra elérem a vágyott 65 kilót“ – mondta Peller Anna, aki párjával közös kislányukkal is igyekszik a lehető legtöbb időt tölteni!