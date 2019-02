Menjetek szobára – Lady Gaga és Bradley Cooper nyilvánosan enyelgett

Az Oscar gála 2019-ben egyértelműen Lady Gagáról és Bradley Cooperről szólt, és ezt már a díjátadó előtt is lehetett sejteni. A két sztár a közös munka óta áradozik egymásról, és a filmbemutatók során is azt tippelgették a közösségi oldalakon, vajon összejött-e az énekesnő és a színész. Hát, ha nem szerelmesek egymásba, akkor az Oscar-előadásuk után biztosan aranyszobrot érdemelnek, mert mindenkit sikerült meggyőzniük arról: nem csak a filmben, a valóságban is egymásba szerettek.

Kíváncsiak vagyunk, te hogy látod. (Lentebb összeszedtünk mindent, amit az Oscar-gálás produkcióról tudni érdemes):

Lady Gaga a beszédében is elmondta, nincs még egy ember a földön, akivel ezt a szerelmes dalt meg tudta volna csinálni, csakis Bradley Cooper:

A közös produkciójuk után elárasztották a Twittert a „Menjetek szobára”, „Na ugye, tudtam, hogy együtt vannak” és a „Tudjuk, miért szakított Lady Gaga a vőlegényével, két szó: Bradley. Cooper.” megjegyzések. Sokan örültek az új románcnak, de jó néhányan közülük is megjegyezték, milyen kínos, hogy mindez Irina orra előtt zajlott.

Itt van Lady Gaga és Bradley Cooper Oscar-gálás előadása:

Mindezt Bradley gyerekének az anyja, Irina Shayk az első sorból nézhette végig, majd állva tapsolt – de, ugye, mi mást is tehetett volna.

Az előadás után Bradley Cooper és Lady Gaga ölelkezve mentek le a színpadról, és a színfalak mögött sem engedték el egymást. A fenti videót pedig alaposan kielemezték már a különböző híroldalak és rajongói csoportok is. Amikor egymásra nézett, egymásnak énekelt vagy csak összebújt a két sztár.

Például arra hívták fel a figyelmet a legtöbb hozzászólásban, mennyire felesleges volt Lady Gaga meztelen hátát simogatnia a színésznek, vagy hogy utána azért elengedhették volna egymást. De ez a lenti jelenet az, ami mindenki szerint a legbeszédesebb mind közül.

A galériánkban nem szedtük össze az összes képet, mert akkor már egyszerűbb lett volna videót betenni: