Máté Kriszta és Bárdos András a fiukért izgulhatnak

Máté Kriszta és Bárdos András 14 éves fia, Ádám Dániában a karate-Európa-bajnokságon ezüstérmet nyert – írja a Blikk.

„A fiunk a jó eredmény ellenére pontosan tudja, hogy az út elején tart, még rengeteget kell tanulnia. Tíz éve karatézik, négyéves ovisként kezdte, azóta tanulja, és remélem, még sok évtizeden át teheti. Az eredményei is nagyon fontosak, de a tanulás még inkább. A karate nemcsak sport, hanem világlátás is, minden egyes mozdulatban a többiek tisztelete fejeződik ki. Sokan azt gondolják, verekedés, pedig önfegyelemről, tiszteletről szól” – mondta Bárdos András, aki azt is elárulta, hogy náluk felesége, Máté Kriszta a hevesebb drukker.