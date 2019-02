Várkonyi Andrea tudja, mit vár az új szerelemtől

Szerelem és az apróbetűs rész címmel tartott a múlt héten előadást Várkonyi Andrea, és bár az az elején megjegyezte: nem róla szól az este, a személyes tapasztalatokat sem hagyta ki. Nem félt attól, hogy a saját életéből, lelki vívódásaiból is példákat hozzon arra, hogy mi minden juttat el odáig két embert, hogy egy nagy szerelem, több év együttélés, közös gyerek után elváljanak az útjaik.

Bár sokan írtak Várkonyi Andreának, miután kiderült, hogy szakítottak Bochkor Gáborral, az előadás alatt nem nagy igazságokat puffogtatott, és nem is adott tanácsokat sem. Viszont olyan apróságnak tűnő részletekre hívta fel mindenki figyelmét.

Az is intő jel lehet, amikor rádöbbenünk, hogy már nem szeretjük a másik szagát. Sajnos, az ilyen esetekben be kell látni: vége

– mondta az előadáson.

Mesélt arról is, mit vár el az új szerelemtől és hogy másoknak is azt tanácsolja, írjanak listát az elvárásaikról. Például neki kizáró ok, ha egy férfi iszik, azzal nem tud elfogadó lenni. De úgy tűnik, abból is tanult, hogy a családjába nem tudott beépülni Bochkor Gábor az együtt töltött évtized alatt. Andi a tanulmányai alatt arra is rájött, hogy ki kell mondania, ő mire vágyik, mi az ő szeretetnyelve.

“Fontos tisztázni, mert vehetnek nekem bármit, ha a testi érintés nem kapom meg, nem érzem teljesnek a kapcsolatot.”

