Tatár Csilla állandó fájdalommal küzd

Térdfájdalom keseríti meg Tatár Csilla életét, emiatt a rendszeres futásból is vissza kell vennie – értesült a Blikk. Mint a 35 éves műsorvezető a bulvárlapnak elmondta, állandó fájdalmat érez, mivel egy szövet megvastagodott a térdében, az pedig nyomja a porcot és az ízületeket. „Úgy néz ki, hogy meg is kell műteni, bár ezt szeretném elkerülni” – árulta el a Csak show és más semmi sztárja, aki azt is bevallotta, sosem lesz elégedett önmagával.

„Az fontos, hogy mire képes a testem, és nem az, hogy néz ki. Ezt a szülőszoba után megfogadtam önmagamban” – hangsúlyozta a saját YouTube-csatornáján műsorokat készítő tévés.