Megrendítően vallott Pásztor Anna

Döbbenetes fordulat Pásztor Anna zaklatójának tárgyalásán – írja a Blikk. A bíróság úgy döntött, elképzelhető, hogy a dunaszerdahelyi P. Jozef – aki már fél éve van rácsok mögött – súlyosabb bűncselekményt akart elkövetni, ezért módosítani kell a zaklatás vádját, és emberölés előkészületének bűntette miatt kell majd új tárgyalást kezdeni. E bűntett 10-20 év közötti szabadságvesztéssel is büntethető.

Mint az Anna and the Barbies énekesnője elmondta, neki addig van nyugalma, amíg Jozef a rácsok mögött van. „Hatalmas biztonsági rendszer vesz körül, de ha támadás ér, ha bántanak, bármi áron megvédem magam, bármit megteszek, és ha kell, leülöm érte a büntetést. Rémálmaim voltak, hogy ez a férfi bántja a gyerekeimet” – vallotta be a bulvárlapnak Pásztor Anna. Hozzátette: örül annak, hogy a bíróság is komolyan veszi az ügyét, de nem tudja, milyen ítélettel lenne elégedett.