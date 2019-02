Laky Zsuzsi úgy akar kinézni, mint 10 éve

Laky Zsuzsi nagyon csinos most is, ám sokat tesz azért, hogy úgy nézzen ki, ahogyan az ország megismerte. A legbátrabb páros győztese sokat edz, sőt egy tanfolyamot is elvégzett, és amennyire teheti, odafigyel az étkezésre. A közösségi oldalán mutatta meg, mi a cél, hogyan szeretne kinézni.

„Ez a tíz évvel ezelőtti fotó motivál, ez a forma a mostani cél, és szerencsére az edzésnek és a megfelelő étrendnek köszönhetően már csak pár kg választ el tőle” – írja Laky Zsuzsi, aki rengeteg bókot bezsebelt a kép miatt.