Gulácsi Péter, az egyik legsikeresebb magyar focista és felesége, Vígh Diána évek óta házasok, de csak most kezdtek bele a családalapításba. Néhány napja jelentették be, hogy gyermekük születik, akit nyár közepére várnak. Nem telt el sok idő, a nemét is megtudták.

A képhez csupán annyit írtak, hogy kisfiuk lesz, és ennek nagyon örülnek. A mostanában nagyon divatos babyshower alatt tudták meg, így számukra is meglepetés volt a babájuk neme.