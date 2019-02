Delhusa Gjon eljegyezte szerelmét, jöhet a baba

Delhusa Gjon öt éve bútorozott össze Fannival, aki akkoriban csupán 18 éves volt. Sokan előre temették a kapcsolatukat, de az idő őket igazolja. 42 év van közöttük, de azt mondják, ezt sokszor észre sem veszik. Az énekes pár héttel ezelőtt el is jegyezte kedvesét, és készen állnak a családalapításra. Gjonni három fia mellé egy kislányt szeretne.

„Azt szoktam mondani Fanninak, hogy 23 éves, ha szeretne gyereket, nosza, ne várjunk. A bakancslistámon mindig is szerepelt, hogy legyen egy lányom is, hátha most ez valóra válhat” – árulta el Delhusa Gjon a BEST-nek, viszont azt is megtudtuk, hogy Fanni egyelőre várni szeretne, számára most a karrier az első.