Curtis drasztikusan megváltoztatta az életét

Az elvonó utáni első bulijára készül Curtis. A Dürer Kertben tér vissza ma este a színpadra a rapper, akire – a kísértések elkerülése végett – bátyja vigyáz a visszatérő koncertjén – írja a Blikk.

„Nem szoktam lámpalázas lenni, de most izgulok az első fellépés előtt, hogyan fogad majd a közönség” – vallotta be a 28 napos elvonót megjárt énekes, akit a koncertre a bátyja kísér el, s ő végig ott lesz mellette, a fellépés után pedig hazaviszi. Curtis életében más drasztikus változások is történtek. Elmondása szerint a régi barátok le lettek építve, telefon sincs nála, amin el tudnák érni, sőt új telefonszáma lesz, menyasszonyával pedig elköltözött a régi környékről.

A rapper naptára már most zsúfolt, egymást érik a fellépések. A hónap végén a határon túl is ad koncertet, márciusban Pécsett koncertezik, ahol korábban cserben hagyta közönségét, áprilisban pedig egy Aréna-buli is kilátásban van.