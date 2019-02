Megmutatta kislányát Ambrus Attila – fotó

Közös képet posztolt Facebook-oldalán másfél hetes kislányával Ambrus Attila.

Ahogyan azt mi is megírtuk, az egykori Viszkis rabló kislánya, Ambrus Anna február 12-én jött világra. A büszke apuka korábban a csöppség kezéről tett közzé egy fényképet, most a közös fotót is kipipálta.

Korábban Ambrus a szülés részleteiről is beszámolt a sajtónak. Többek között arról is beszélt, hogy ő maga vágta el a köldökzsinórt, és azt is elmondta, mennyire bátor volt a felesége.

Kiemelt kép: Mohai Balázs/MTI