VV Zsuzsu erre költi a 36 milliót

Mint arról beszámoltunk, VV Zsuzsu nyerte a Való Világ9 powered by Big Brother vasárnap esti döntőjét. A ValóVilág első női győztese elárulta, mire fogja költeni a 36 milliós nyereményét.

“Nagyon boldog vagyok és még mindig nem dolgoztam fel. (…) 106 nap után visszakapom a szabadságomat, nem is tudom, mit fogok csinálni. Egy jó nagyot alszom, aztán bulizok, tényleg nem tudom, de az biztos, hogy beosztom a pénzt és nem akarom semmiféleképpen se elherdálni, úgyhogy nagyon jó helyre került, én úgy gondolom” – mondta el a 23 éves pincérnő, VV Zsuzsu, aki egy lakást szeretne venni magának a nyereményből, a többit pedig beosztja. “Nem szeretném egyszerre elkölteni, takarékosan szeretnék bánni azzal a pénzzel” – hangsúlyozta a VV-győztes, hozzátéve: nem fog megváltozni a pénz miatt, ugyanolyan ember marad, mint előtte.

Az is kiderült, hogy kivel szeretné tartani a kapcsolatot ezután is, illetve hogy mire számít majd, ha visszanézni a VV9 adásait. “Mindenféleképpen visszanézem az adásokat, én minden egyes részére nagyon kíváncsi vagyok, mert nagyon tetszettek, amiket láttam magamról. Szerintem nagyon izgalmas és érdekes játék volt. (…) Maga a játék megváltoztatott olyan téren, hogy rájöttem az értékeimre, bizonyos rejtett képességeimre, például halat, bogarak is meg tudok enni. (…) Greggel mindenféleképpen szeretném tartani a kapcsolatot, mert úgy érzem, igaz barátra leltem vele kapcsolatosan. Adrival is szeretném tartani a kapcsolatot, Renivel pedig meg szeretném beszélni a dolgokat. A többiekkel meg ahogy alakul” – árulta el a villaszexet kihagyó VV Zsuzsu.