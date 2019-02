Miley Cyrus nem akármilyen gesztussal hatotta könnyekig újdonsült férjét

Már majdnem két hónapja annak, hogy Miley Cyrus és szerelme, Liam Hemsworth (aki nem mellesleg a Thort alakító Chris öccse), egy szupertitkos esküvőn összeházasodtak. A ceremóniára, ami maguknak a családtagoknak is meglepetés volt, december 23-án került sor, Cyrus-ék tennessee-i otthonában.

“Az esküvő utáni két-három hét nagyon vicces volt. Meg kellett szoknunk ezt a férj-feleség dolgot”- magyarázta Liam a Live Kelly and Ryan című beszélgetés műsorban, majd kibökte, Miley hivatalosan már nem Cyrus, hanem Hemsworth. “Biztos, hogy a köztudatban megmarad a lányneve, de felvette az enyémet, ami remek dolog. Hogy őszinte legyek, nagyon megindított ez a gesztus” – mesélte az újdonsült férj.

Liam hozzátette azt is, Miley gesztusa őt is meglepetésként érte, annál is inkább, mert egyáltalán nem célozgatott arra, hogy szeretné, ha az esküvőjük után felvenné a nevét. “Teljesen magától hozakodott elő azzal, hogy szeretné felvenni a nevemet. Teljesen meghatott vele.”