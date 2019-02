Balhé volt a biztonsági őrökkel a megszűnt Music FM irodájánál

Péntek délben kisebbfajta botrány alakult ki a csütörtök éjfélkor elnémított Music FM irodájánál:a Media1 értesülései szerint a rádiót működtető Prodo Voice Studio Zrt. által évek óta bérelt irodaház biztonsági őrei nem engedték, hogy a rádió munkatársai elvihessék a személyes holmijaikat.

A Media1 telefonon beszélt Kiss Anikóval, a néhai Music FM programigazgató-vezérigazgatójával. Kiss elmondta, hogy a cégük a GTC nevű irodaháztól bérelte a helyet, akikkel abban állapodtak meg, hogy a Music FM alkalmazottjainak egy része a rádió február 7-i megszűnése után is marad még néhány hétig, illetve a technikai berendezések elszállítására, valamint az átadás-átvétel lebonyolítására is ekkor kerül majd sor.

A megbeszéltek ellenére senkit, még Kiss Anikót sem akarták beengedni a biztonsági őrök, még a mélygarázsba se, hogy hozzáférhessen a vállalati autóhoz. Végül hosszas győzködés után Kiss mégis bemehetett, ekkor látta, hogy a GTC üzemeltetői már most lekapcsolták az áramot az irodában, illetve a zárakat is lecserélték. Ez már csak azért is furcsa, mert 10 millió körüli óvadékot, vagyis 3 havi bérleti díjat hagytak letétben az irodaház üzemeltetőinél. Kiss az áram lekapcsolása miatt most attól tart, esetleg adatvesztés is történhetett, de egyelőre nem tudja felmérni a kárt, hiszen nem tudják bekapcsolni a számítógépeket, de még a redőnyöket sem tudják felhúzni, mert ahhoz is áram kellene.

Mi az éjszaka, a rádió lekapcsolásakor csak felvettük a kabátunkat, elmentünk egy étterembe, és minden mást ott hagytunk, beleértve a személyes tárgyainkat is. Nem gondoltuk volna, hogy Magyarországon ilyesmi is előfordulhat, hogy nem juthatunk vissza a saját dolgainkért, és így megaláznak bennünket

– mondta Kiss a Media1-nek.

Kiss elmondása szerint nem sokkal a cikk megjelenése után a GTC szabadkozni kezdett, hogy félreértés történt, és azt mondták, valójában a Music FM védelme érdekében végeztek zárcserét. Kiss szerint azonban ez nem magyarázza meg, ami történt.