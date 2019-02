Grecsó Krisztián: „A betegségem egy másik embert hagyott itt maga után”

Egerben járt Grecsó Krisztián író, ahol Hrutka Róberttel közösen zenés felolvasó esten lépett fel, és megnézték Stop című, közös darabjuk drámapedagógiai feldolgozását is. Az íróval a Heol.hu készített interjút, amelyben szó esett Grecsó betegségéről is. Ahogy mi is megírtuk, Grecsó az Élet és Irodalom karácsonyi számában mesélt arról, hogy gyógyuló rákbeteg.

Most azt nyilatkozta, kezelései alatt sokat megtanult arról, hogyan kezeli a magyar társadalom a bajba jutott, áldozattá vált embereket. „Fontos célkitűzés lett számomra, hogy eljuttassam azt az üzenetet – akár szépirodalomban, akár más módon – polgártársaimhoz, hogy az áldozat hibáztatása milyen alantas dolog. Nem az áldozat a hibás! Ennek rengeteg olvasata van, mégis nagyon hajlamosak vagyunk rá. Aminek lehet jóindulatú olvasata is, miszerint azért vagyunk ilyenek, mert félünk. Egyszerűen azt szeretnénk hinni, hogy aki beteg lett, bántották, megerőszakolták, az tehet róla. Mert különben, ha nem ő tehet róla, akkor nekünk is félni kell” – mondta Grecsó.

Az író azt mondta, a betegsége más emberré tette őt, akivel még csak most ismerkedik. Az interjúban egyébként új, Vera című regényéről és a Harminc év napsütés című kötetben összegyűjtött tárcáiról is beszélt.