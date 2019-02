Liptai Claudia ekkor tér vissza a képernyőre

Decemberben elbúcsúzott a TV2-től Liptai Claudia, de a kamerának egyáltalán nem fordított hátat: közösségi oldalán vicces kisfilmekkel enged bepillantást a mindennapjaiba. A 45 éves műsorvezető elárulta, még az idén feltűnhet újra a képernyőn vagy akár a filmvásznon, színpadi visszatérésére azonban egyelőre várni kell, kisfia miatt ugyanis még nem szeretne részt venni hetekig tartó próbafolyamatokban – írja a Blikk.

„Még nem járt le a szerződésem, de azt megerősíthetem, hogy vannak megkeresések, folynak tárgyalások. Sőt, azt is elmondhatom, hogy én még a vászonban is gondolkodom” – vallotta be Liptai Claudia, aki egyelőre nagyon élvezi a közösségi oldalán publikált kisfilmek elkészítését, férjét, Pataki Ádámot is bevonta a munkába. A tévés azt tervezi, hogy egyre hosszabb, tartalmukban is bonyolultabb videók készülnek majd.