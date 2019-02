Ekkor hagyja el a rehabot Curtis

Bár minden esély megvolt rá, hogy Curtis bejelentését követően kihátrálnak mögüle a szponzorok, egyelőre úgy néz ki, továbbra is élvezi a cégek bizalmát, akik pozitív lépésként értékelték, hogy a 29 éves rapper bevallotta függőségét és elvonóra ment – írja a Blikk. Curtis jelenleg is hathetes elvonóját tölti, ennek ellenére dübörög az üzlet, és közösségi oldalainak kezelői egymás után töltik fel a hirdetéseket, sőt a régi szponzorok mellett újak is képbe kerültek.

A bulvárlap úgy tudja, a zenész február 20-án hagyja el a rehabilitációs intézetet, ezután pedig több színpad is várja őt Budapesten és vidéken. Bár a koncertek be vannak írva a naptárba, a szervezők is várják Curtis visszatérését, az pedig egészségi állapotának függvénye, mennyit vállal a tervezett bulikból.