Összeházasodik Dobó Kata és Zsidró Tamás

A Story magazinnak adott exkluzív interjúban mesélt Dobó Kata és Zsidró Tamás az elmúlt hónapokról, amikor a színésznő rendezőként is dolgozott, és ez bizony sok energiát emésztett fel. Valentin napon bemutatják a Kölcsönlakás című filmet, ami pontot tesz ennek a rohanós időszaknak a végére.

„Az volt a fura, hogy amikor befejeztük a forgatást, már indultam is a Korhatáros szerelmet készíteni, az elején ott is ösztönösen próbáltam rendezni. Sőt Tamás szerint itthon is…” – mesélte nevetve Dobó Kata, aki úgy érzi, Tamással az elmúlt három évben összecsiszolódtak, és nem sok meglepetés érheti őket a másikkal kapcsolatban.

„Negyven felett egyébként is jobb szerelmesnek lenni, mint húszévesen. Ilyenkor már bölcsebben szeretünk, elfogadóbban, kompromisszumkészebben.”

Például Zsidró Tamás az elmúlt időszakban nem zsörtölődött azért, hogy kevesebbet találkozik Katával, de amikor csak tudott, szervezett valamilyen közös programot maguknak.

„Persze távolról sem volt olyan pokoli ez az időszak. Az a szerencsém, hogy Kata otthon mindent megoszt velem. Esténként nem szótlanul esik be hullafáradtan az ágyba, hanem mindent részletesen elmesél, így részese lehetek az életének.”

Külön szerencsésnek érzik magukat, amiért a gyerekek is jól megértik egymást, Tamás is tudja most már, mennyire más egy kislányt nevelni, mint a három fiát. Igazi összeszokott családként tekintenek már egymásra. Már csak az a kérdés, lesz-e esküvő? Zsidró Tamás a házasságról eddig csak általánosságban beszélt, de már konkrét tervei vannak.

„Természetesen elveszem Katát, csak a megfelelő időpontot várom. Egy biztos, titokban fogom megszervezni az esküvőt, hogy ő se tudjon róla.”

