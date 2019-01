Weisz Fannit többen támadták, a férje védte meg

Weisz Fanni és férje, Péter éppen Barcelonában vakációznak, ahonnan mindennap több képet is posztolnak. A siket modellt már többször is megtalálták azzal, hogy nagyon lefogyott, Fanni mindig elmondta, hogy ez az edzés miatt van, és amúgy is ilyen a testalkata. Legújabb, sportos képénél is volt több rosszindulatú hozzászólás – ezúttal a férje védte meg.

„Szeretnétek Ti ilyen »sovány« lenni!!!!! Nő lennék és rosszindulatú én is ideges lennék a Fannira hogy így néz ki!” – írta Hajmásy Péter a felesége képe alá, amihez több kommentelő is csatlakozott.