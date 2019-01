VV Fanni-ügy: perdöntő bizonyíték kerülhetett a nyomozók kezébe

Korábban a Bors írt arról, hogy egy hajszálat találtak VV Fanni meggyilkolásának ügyében gyanúsított férfi vidéki házában, amelyet vizsgálnak a rendőrök. A Blikk most megtudta az eredményt.

“A rendőrök mindent átkutattak a férfi lakásában. A mosógépében találtak női hajszálakat is, amelyekről kiderült, hogy mind Fannié…A rendőrök már azt is tudják, hogy pontosan mi történt. A férfi a csomagtartójában tette Fannit, aztán lement Siófokra, a lakásába. Ahogy odaért, kinyitotta a csomagtartót, de abban a pillanatban észrevette, hogy ott van egy térfigyelő kamera, ezért visszacsukta, majd átállt máshová a bérelt kocsival. Az eltűnés másnapján egy síoverallt vett fel, aztán az autójával elhajtott a szalkszentmártoni bányatóhoz, ahol órákat töltött. Ezután ment csak haza, majd azonnal kimosta a ruháit. De nem volt elég figyelmes, így az overallon és a mosógépben is ott maradt Fanni haja” – mondta egy neve elhallgatását kérő személy.

A rendőrség nem nyilatkozott az üggyel kapcsolatban!