Nosztalgiázz Szandi 20 éves képével!

Szandi a Csak show és más semmiben bebizonyította, hogy 42 évesen, három gyerek után is lehet így kinézni és így mozogni. Az énekesnő veteránnak számít a Story Gálák történetében, hiszen ott volt az elsőn, és ha teheti, azóta is minden évben ellátogat a nagy eseményre. A gála hivatalos oldala is megosztott róla egy fotót, amelyen csak azt vettük észre, hogy felette nem jár el az idő…

A kép a legelső Story Gálán készült, ahol Szandi a férjével, Csabával jelent meg. A 20. születésnapját ünneplő eseményen valószínűleg idén is részt vesz az énekesnő – már nagyon várjuk, hogy megtudjuk, milyen ruhában érkezik majd.