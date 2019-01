Kiss Ramóna fia igazi hajasbaba

Kiss Ramóna kisfiának születése csupán pár óráig maradt titok, hiszen a büszke édesapa egy győztes világbajnoki mérkőzés után világgá kürtölte. Lékai Mátéék tejfakasztót is tartottak a csapattal, azóta pedig már címlapon láthattuk a kis Noét. Most a színésznő is megmutatta a picit egy iszonyatosan édes fotón.

Részleteket is elárult:

„Sziasztok! Lékai Noé vagyok. Kicsivel több mint egy hete 3415 grammal és 56 cm-el kibújtam Anya pocakjából. A biztonság kedvéért megvártam amíg Apa is beér a szülőszobára. Azóta időm nagy részét evéssel és alvással töltöm. Sírni nem nagyon szoktam, mindenki mondogatja is körülöttem, hogy de jó gyerek. Anya nagyon aggódós pedig Én nagyon laza vagyok. Néha rátesz Apa mellkasára, azt eléggé élvezem. Olyankor Anya csak áll és sír…. nem értem. na mindegy. A lényeg, hogy köszönöm az üzeneteket jól vagyunk, majd még jelentkezem! Puszi Nektek! Noé” – írta Kiss Ramóna a képhez.