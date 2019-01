Kállay-Saunders András az apaságról nyilatkozott

A Bors kifaggatta Kállay-Saunders Andrást, hogy mégis mikor kész házasodni, és hogy mikor tervezne babát Tolvai Renivel, akivel a 2010-es Megasztár óta vannak együtt. „Együtt élünk, mintha házasok lennénk – mondta, és elmagyarázta, mit gondol a házasság intézményéről: – A legtöbben késsel kenik a vajas kenyeret, pedig kanállal sokkal könnyebb. Sajnos sok minden belénk rögzült, és követjük a társadalmi elvárásokat. Ilyen a házasság is, pedig nem gondolom, hogy egy gyűrű bármin változtatna. Hiszem, hogy két ember anélkül is szeretheti egymást egy életen át.”

A nemrégiben műtött Kállay ettől függetlenül nem zárkózik el a nősüléstől, a lapnak azt is elmondta, hogy ha Renátával egyszer megfogalmazódik bennük az igény, hogy hivatalosan is összekössék az életüket, akkor valami kreatív lánykéréssel rukkol elő. Miként a házasságnak, úgy a családalapításnak sem érzi, hogy itt lenne az ideje. „A gyerek sem az együtt töltött évek számán múlik, ha­nem a megfelelő időzítésen. Én most még nem tudnék olyan apuka lenni, amilyen szeretnék. Még futok az álmaim után, és nem lenne annyi időm, amennyit egy gyerek igényel” – mondta. Kállay-Saunders szombaton lépett A Dal színpadára.